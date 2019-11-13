Новый седан разрабатывают для индийского рынка, а его основной станет платформа от Hyundai Grand i10 Nios второго поколения.
Hyundai официально анонсировал компактный седан Aura
13.11.2019 12:18
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Hyundai официально анонсировал компактный седан Aura, который будет представлен до конца года. Сборка новинки будет организована на предприятии компании Индии.
Его длина будет не более четырех метров, а его моторная гамма будет представлена двумя 1,2-литровыми моторами с отдачей 75 и 83 л.с.
Среди трансмиссий предложат механическую или роботизированную КП. Предварительная стоимость новинки составит около 580 тыс. рупий или 515 тыс. рублей.
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