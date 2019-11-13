Новый седан разрабатывают для индийского рынка, а его основной станет платформа от Hyundai Grand i10 Nios второго поколения.

Hyundai официально анонсировал компактный седан Aura, который будет представлен до конца года. Сборка новинки будет организована на предприятии компании Индии.

Его длина будет не более четырех метров, а его моторная гамма будет представлена двумя 1,2-литровыми моторами с отдачей 75 и 83 л.с.

Среди трансмиссий предложат механическую или роботизированную КП. Предварительная стоимость новинки составит около 580 тыс. рупий или 515 тыс. рублей.