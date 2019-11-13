Самый бюджетный кроссовер Suzuki получит новую версию

Новая модификация кроссовера Suzuki S-Presso была замечена во время тестирования.

Речь идет о версии s-CNG, которая в отличие от обычного кроссовера будет оборудована газовым оборудованием, что снизит затраты на топливо.

В остальном автомобиль отличатся от Suzuki S-Presso не будет. Напомним, что кроссовер создавали по мотивам прототипа Future-S. Его продажи стартовали в конце сентября.

Автомобиль комплектуется литровым 68-сильным двигателем и предлагается по цене от 369 000 рупий или около 300 00 рублей.