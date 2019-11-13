Новая модификация кроссовера Suzuki S-Presso была замечена во время тестирования.
Самый бюджетный кроссовер Suzuki получит новую версию
13.11.2019 11:51
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Речь идет о версии s-CNG, которая в отличие от обычного кроссовера будет оборудована газовым оборудованием, что снизит затраты на топливо.
В остальном автомобиль отличатся от Suzuki S-Presso не будет. Напомним, что кроссовер создавали по мотивам прототипа Future-S. Его продажи стартовали в конце сентября.
Автомобиль комплектуется литровым 68-сильным двигателем и предлагается по цене от 369 000 рупий или около 300 00 рублей.
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