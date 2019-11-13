Автопроизводитель официально анонсировал премьерный показ нового концепта, который продемонстрирует, какими будут городские кроссоверы будущего.
Hyundai анонсировала премьеру городского кроссовера будущего
13.11.2019 11:44
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Пока новинки будет проходить на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом месяце. Новый концепт получил название Urban Vision Crossover и оснащен инновационными дизайнерскими решениями.
Дизайн автомобиля описали, как эмоциональный с «чувственной спортивностью».
В экстерьере стоит отметить решетку радиатора, объединенную со скрытыми фарами. Никакие характеристики новинки пока не названы.
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