Новый кроссовер Volkswagen Tacqua начал поступать к дилерам

Бюджетный кроссовер Tacqua компактных размеров, поступит в продажу в начале декабря, но уже сейчас первая партия прибыла к китайским дилерам марки.



Новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua ранее был представлен компанией. Новинка по сути является перелицованным вариантом глобального T-Cross, но при этом отличается от последнего.

В экстерьере новинки имеются другие бамперы и оптика, а в самых дорогих комплектациях появится внедорожный обвес.

В салоне изменений нет, а линейка двигателей представлена двумя силовыми установками. Первым двигателем является 1,5-литровый агрегат с отдачей 113 л.с., а второй двигатель это турбированный двигатель с таким же объёмом, но мощностью 150 л.с.

Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или 7-скоростной робот, которые будут работать только с переднеприводной системой.

Предварительная стоимость Volkswagen Tacqua составит 127 900 юаней или около 1,66 млн рублей.