Отказаться от проблемной КП в автомобиле российский автопроизводитель решил наряду со скорым запуском в продажу модели с вариатором.
«АвтоВАЗ» прекращает продажи Lada Vesta с роботом АМТ
12.11.2019 20:41
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11 ноября «АвтоВАЗ» объявил стоимость универсала и седана Веста с новой коробкой передач, а сегодня выяснилось, что в продажу они поступят до конца месяца.
Одновременно с этими событиями стало известно о полном прекращении поставок Lada Vesta с роботом АМТ, а следом будут прекращены и продажи.
Между тем на официальном сайте уже отсутствуют версии с АМТ.
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