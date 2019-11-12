«АвтоВАЗ» прекращает продажи Lada Vesta с роботом АМТ

Отказаться от проблемной КП в автомобиле российский автопроизводитель решил наряду со скорым запуском в продажу модели с вариатором.

11 ноября «АвтоВАЗ» объявил стоимость универсала и седана Веста с новой коробкой передач, а сегодня выяснилось, что в продажу они поступят до конца месяца.

Одновременно с этими событиями стало известно о полном прекращении поставок Lada Vesta с роботом АМТ, а следом будут прекращены и продажи.

Между тем на официальном сайте уже отсутствуют версии с АМТ.