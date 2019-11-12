Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Минивэн теперь имеет характеристики, как у кроссовера, а также получил дорожный просвет 225 мм.

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Как заявляет автопроизводитель, отличием новинки от обычного минивэна становится дорожный просвет, а также дополнительная защита кузова.

На колесных арках появились накладки, которые добавили 50 мм в ширины, а еще модель оснастили защитой на порогах, рейлингами на крыше, новыми колесными дисками на 17 дюймов, а также покрышками с увеличенным профилем.

В салоне появилась возможность складывать второй ряд сидений в пропорции 60:40 и третьего ряда в пропорции 50:50.

В движение внедорожную модификацию минивэна будет приводить полуторалитровый бензиновый ДВС с отдачей 105 л.с. система привода предусмотрена только на переднюю ось, а передавать крутящий момент будет пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат.