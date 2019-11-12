Где искать запчасти на технику JCB

Запчасти JCB – уникальные фирменные комплектующие для спецтехники, использующейся на складах, производствах, строительных площадках. Оригинальные детали помогут отладить рабочий процесс и произвести своевременно качественный ремонт, замену функциональных узлов, повысив продуктивность и выработку. Широчайший ассортимент комплектующих позволит приобрести необходимые элементы для нормальной работы экскаваторов, погрузчиков, колесных тракторов, гусеничной техники, грунтовых катков.

Почему нужно покупать фирменные запчасти для техники JCB

Компания JCB – известнейший мировой изготовитель спецтехники и тяжелого промышленного оборудования. По производительности и качеству техника данного бренда стоит наравне с крупнейшими конгломератами машиностроения, например, Volvo и Caterpillar. При этом стоимость машин на порядок дешевле. Будь то простое зеркало JCB или сложная фильтровальная система с жидкостями и прочими системными компонентами – каждая деталь выполняется с особым вниманием и соблюдением технологии изготовления. Поэтому выбрать аналоги из более доступного ценового сегмента фактически нереально.

Плюсы покупки фирменных запчастей для спецтехники JCB:

многолетний опыт мастеров, которые на протяжении более 60 лет создают идеальные комплектующие элементы;

надежность и долговечность каждой детали;

широкий вид обслуживаемой техники, начиная экскаваторами, заканчивая самосвалами;

добротность и высокое качество исполнения;

широкий ассортимент продукции для различных функциональных узлов.

Именно поэтому продукция JCB реализуется сегодня в более чем 100 странах мира. Все запчасти тестируются, поэтому их сразу можно устанавливать в машину, если нужно заменить износившийся элемент или увеличить производительность техники. При желании обладатели фирменного оборудования могут купить лицензированную одноименную смазочную продукцию и масла.

Ассортимент товаров

Выбор правильных расходных материалов и запчастей – это гарантия долговечности и максимальной мощности спецтехники. Компания JCB предлагает комплектующие для любых функциональных узлов машин. В каталоге представлены диски и шины, пальцы и втулки, опоры, задние стрелы, зубцы. Здесь же каждый обладатель техники этого бренда сможет найти системы охлаждения, фильтры, масла, смазки, гидравлику, ковши, диски, электрооборудование, тормозные элементы. Всевозможные мелкие детали (патрубки, ремни привода, регулировочные гайки, подшипники, направляющие пластины), а также ремкомплекты.