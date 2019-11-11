О продажах электрокаров на американском рынке рассказали специалисты J.D. Power.
Электромобили в США впервые обогнали машины на «механике»
12.11.2019 00:15
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Они обратили внимание, что на рынке США впервые в истории продажи автомобилей с электрической установкой, оказались больше, чем популярность машина на «механике».
Отмечается, что популярность электромобилей постоянно растет и их доля составляет уже 1,9% от всего рынка авто.
При этом доля автомобилей с МКП сокращается и составляет 1,1%. С другой стороны снижение популярности последних может быть связано, в том числе и с тем, что в целом автопроизводители стали меньше предлагать моделей с такой трансмиссией, отдавая предпочтение роботизированным КП, в том числе и «автоматам».
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