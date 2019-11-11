Презентация нового Tiggo 7 будет проведена на автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.

Накануне премьерного показа китайская компания начала подогревать интерес к новинке. Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7.

Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.

Также изменения ожидаются и в салоне, а вот самым важным обновлением станет появление нового 1,6-литрового турбомотора.

Его мощность составит 197 лошадиных сил, показатель крутящего момента будет равен 290 Нм, а работать двигатель будет с 7-скоростной роботизированной КП Getrag.

Крутящий момент трансмиссия передаст только на переднюю ось.

Также в базовых комплектациях останется и полуторалитровый 156-сильный двигатель, работающий в паре с шестискоростной механикой или роботом.