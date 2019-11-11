Ford снова захотела возродить спорткар Ford Capri

Около восьми лета назад в компании уже делали подобное заявление, но спорткар так и не вышел.

Недавно представители американской компании снова заговорили о возможности перезапуска спорткара Ford Capri.

В частности, глава европейского подразделения заявил, что возможно будет создан идеологический преемник этого автомобиля.

Сейчас для запуска модели требуется финансовое обоснование. Таким образом, можно сказать, что проект по возрождению Capri имеет мало шансов для реализации, учитывая новую стратегию компании.

С другой стороны, Ford активизировался в направлении по возрождению старых автомобилей. Например, в прошлом году был запущен кроссовер Territory, а в этом году запустили Puma в виде компактного кроссовера. Также скоро будет представлен и возрожденный Bronco.