Стартовали российские продажи обновлённого Lexus GX 460

Новинка предлагается с тем же мотором, что и дорестайлинговая версия, а основные изменения в премиальном внедорожнике произошли в комплектациях и внешности.

Внедорожник получил массивную решетку радиатора с измененным узором, а также обновленные фары и задние фонари.

К тому же для него теперь предлагается пакет Sport Design, который будет доступен за дополнительную плату.

В нем будут доступны колесные диски размером 19 дюймов с особым оформлением, иные блоки зеркал заднего вила, а еще патрубки выхлопной системы будут выкрашены в черный цвет.



В пакете Off-Road будет дополнительная защита топливного бака, масляное охлаждение КП, система кругового обзора и система Multi-Terrain Select, позволяющая оптимизировать работу коробки передач, двигателя и подвески в зависимости от типа дороги.

Приобрести Lexus GX 460 можно от 4 565 000 рублей.