Продажи китайских автомобилей в РФ увеличились на 15%

Этот результат оказался на 14,8% больше, чем годом ранее. За период с начала года объёмы продаж китайских авто составили 30 210 ед., что превышает прошлогодний результат на 5,5%.

В октябре лидером среди «китайцев» оказался Haval с показателем 1 514 автомобилей, что в 4,2 раза больше. В 2,4 раза выросли показатели продаж Geely, которая расположилась на втором месте – 919 авто.

В тройке лидеров Chery с результатом 676 ед., что на 34% больше. В первой пятерке числятся Changan (407 ед.) и Lifan (221 ед.).