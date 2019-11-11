Пять моделей Kia подорожали в России

Прибавка к стоимости составила 5 тысяч минимум, тогда как некоторые комплектации отдельных моделей прибавили в цене 100 тыс. рублей.

Эксперты сайта «Цена Авто» опубликовали результаты нового мониторинга цен. Выяснилось, что в России подорожали пять моделей компании Kia.

В их числе оказались К900, Optima, Rio, а также Sportage и Sorento Prime. Меньше всего подорожал KIA Rio, который предлагается на 5 тыс. рублей дороже во всех комплектациях.

На 20 тысяч рублей стали дороже все комплектации KIA Optima. На максимальные 100 тысяч рублей больше предлагается К900.

Что касается кроссовера Sorrento Prime, то пять его комплектации продают по цене на 20 тысяч больше, а у KIA Sportage подорожала одна комплектация (5 тыс. руб.), тогда как еще три наоборот подешевели.