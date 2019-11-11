Автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому поколению модели Optima и сегодня была опубликована вторая партия тизеров.

Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которым модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.

Впрочем, новая партия не раскрыла какие-либо новые подробности о новинки. Однако, в Южной Корее уже удалось сфотографировать автомобиль пятого поколения во время рекламной съемки.

Эти снимки уже дают представление о том, какой стала новая Optima. Точной даты презентации новинки до сих пор нет, но ее дебют состоится до конца этого года.