Электрокроссовер в стиле Ford Mustang заметили во время тестирования

Ford электрический кроссовер представит на автосалоне в Лос-Анджелесе. Будущая новинка будет выполнена в духе спорткара Mustang, и по слухам ее назовут Mach E.

На ранней стадии проект элеткрокроссовера носил название Mach 1. Позже автопроизводитель зарегистрировал торговую марку Mach E. Предположительно, это название присвоят серийной версии кроссовера.



Недавно в Сети были опубликованы шпионские снимки электрического кроссовера в серийном кузове. В нем отчётливо просматриваются линии, которые можно встретить в спорткаре Mustang, а отсюда и сравнение электрокара с культовой моделью.

Известно, что на одном заряде кроссовер способен проехать свыше 480 километров.

В продаже электрический кроссовер Ford появится в следующем году и на рынке он сможет конкурировать с Tesla Model Y и Jaguar I-Pace.