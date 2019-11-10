Названы регионы-лидеры РФ по продажам новых иномарок

В нашей стране за три квартала этого года было реализовано в общей сложности 871,3 тыс. новых иномарок, а это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На основании данных по объёму продаж аналитики агентства «Автостат» назвали регионы-лидеры РФ по продажам новых иномарок.

Возглавляет этот рейтинг Москва, где была продана 151 тыс. иномарок, а это шестая часть от общих объёмов реализации таких авто.

Подмосковье и Санкт-Петербург расположились в тройке лидеров с результатами 91,5 тыс. и 67,4 тыс. автомобилей.

Четвертым стал Краснодарский край (35,4 тыс. шт.), а на пятой строчке располагается Татарстан (34,7 тыс. ед.).

В десятке лидеров числятся: Свердловская область (26,5 тыс. ед.), Башкортостан (26,3 тыс. ед.), Ростовская (21,2 тыс. ед.), Самарская (21 тыс. ед.) и Челябинская (20,9 тыс. ед.) области.