Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo

Chevrolet для китайского рынка представила две новые модели — Chevrolet Blazer и Chevrolet Menlo.

Первая модель уже продается на американском рынке, но в пятиместном варианте. Для китайского рынка Blazer представлен в семиместном исполнении.

Chevrolet Blazer, как и универсал Chevrolet Menlo, были показаны с тонированными стеклами, поэтому их салон рассмотреть невозможно.

Автопроизводитель раскрыл только внешность моделей и назвал их основные технические характеристики.

Так, семиместный Chevrolet Blazer сохранил колесную базу пятиместного варианта, но вырос в длине за счет увеличенного заднего свеса, и теперь общая длина машины сставляет 4 999 мм.

В Китае Blazer будет продаваться со штатными светодиодными фарами, колесными дисками от 18 до 21 дюйма и двухлитровым турбомотором с отдачей 230 л.с. Также дилерские центры предложат Blazer в модификациях RS и Redline.



Универсал Chevrolet Menlo является электрической моделью, причем это первая электрическая модель Chevrolet в Китае, так как до этого GM в КНР электрические модели предлагала только под брендом Buick.

Размеры электрокара Menlo: длина — 4 665 мм, высота — 1 818 мм, ширина — 1 538 мм, размер колесной базы — 2 660 мм.

В движение представленная новинка приводится 150-сильным мотором, передающим крутящий момент на передние колеса.

Про емкость батареи пока ничего не сообщается, но было отмечено, что универсал на одном заряде способен проехать до 400 км.

Chevrolet Blazer и Menlo будут выпускать в Китае на совместном предприятии SAIC GM. Продажи представленных новинок запланированы на первую половину следующего года.