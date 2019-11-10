Начальная цена Mazda CX-5 выросла почти на 150 тыс. рублей за 2 года

На этот раз эксперты добрались до кроссовера Mazda CX-5. Изучив изменение его цен за последние два года, эксперты пришли к выводу, что начальная стоимость кроссовера Mazda CX-5 выросла почти на 150 тыс. рублей.

Так, по состоянию на ноябрь 2019 года автомобиль в России оценен от 1 579 000 рублей, что на 148 000 рублей больше, чем два года назад.

В базовом исполнении модель предлагается с двухлитровым 150-сильным двигателем и «механикой». Топовый вариант оценен в 2 497 000 рублей.