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Каждый третий Volkswagen в РФ продан корпоративным клиентам

Новости
10.11.2019 18:11
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В российском офисе немецкой марки рассказали о корпоративных продажах автомобилей за октябрь.

Как выяснилось, в октябре каждый третий Volkswagen в РФ был продан корпоративным клиентам. То есть доля корпоративных продаж составила 30,3% или 2 806 экземпляров.

Чаще всего пользуется спросом Volkswagen Polo, который лидирует в корпоративном сегменте уже два года подряд.

Еще отмечается, что отличным спросом пользуется фирменная программа компании – Volkswagen Leasing.

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