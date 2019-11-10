В российском офисе немецкой марки рассказали о корпоративных продажах автомобилей за октябрь.
Каждый третий Volkswagen в РФ продан корпоративным клиентам
10.11.2019 18:11
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Как выяснилось, в октябре каждый третий Volkswagen в РФ был продан корпоративным клиентам. То есть доля корпоративных продаж составила 30,3% или 2 806 экземпляров.
Чаще всего пользуется спросом Volkswagen Polo, который лидирует в корпоративном сегменте уже два года подряд.
Еще отмечается, что отличным спросом пользуется фирменная программа компании – Volkswagen Leasing.
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