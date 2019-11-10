Названы три основных признака скорой поломки двигателя машины

Автомобильный эксперт решил напомнить автомобилистам о трех основных признаках, которые не стоит игнорировать, чтобы не заплатить большую сумму за ремонт.

Все автомобилисты знают, что силовой агрегат машины для ремонта требуется снимать, а это значит, что ремонт является сложным, трудоемким и требует много времени.

Именно из-за этого стоимость ремонта достаточно высока. Однако в большинстве случаев водители сами игнорируют первые признаки и продолжают эксплуатировать машину, пока она полностью не заглохнет.

Как говорит автоэксперт Алексей Хресин, пообщавшись с журналистами издания iReactor, не спешить на сервис при появлении признаков – это очень вредно.

Признаками назван стук, которого ранее не было, загорание лампочки, а также снижение тяги автомобиля. В первую очередь эксперт советует проверить, не болтается ли ремень, и если его видно, то нужно отправится на ближайший сервис.

Причиной потери тяги могут быть свечи, замена которых обойдется гораздо дешевле, чем серьезный ремонт двигателя.