Автомобильный эксперт решил напомнить автомобилистам о трех основных признаках, которые не стоит игнорировать, чтобы не заплатить большую сумму за ремонт.
Названы три основных признака скорой поломки двигателя машины
Все автомобилисты знают, что силовой агрегат машины для ремонта требуется снимать, а это значит, что ремонт является сложным, трудоемким и требует много времени.
Именно из-за этого стоимость ремонта достаточно высока. Однако в большинстве случаев водители сами игнорируют первые признаки и продолжают эксплуатировать машину, пока она полностью не заглохнет.
Как говорит автоэксперт Алексей Хресин, пообщавшись с журналистами издания iReactor, не спешить на сервис при появлении признаков – это очень вредно.
Признаками назван стук, которого ранее не было, загорание лампочки, а также снижение тяги автомобиля. В первую очередь эксперт советует проверить, не болтается ли ремень, и если его видно, то нужно отправится на ближайший сервис.
Причиной потери тяги могут быть свечи, замена которых обойдется гораздо дешевле, чем серьезный ремонт двигателя.
«Если машина на ходу, нужно ехать в сервис. Потихонечку доехали и не надеемся, что она пару дней проездит. Можно даже вечером оставить у ворот, а утром договориться по поводу ремонта. Не стоит надеяться на чудо в ситуациях с мотором» — цитируют журналисты слова Хресина.