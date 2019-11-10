Названы бюджетные седаны B-класса с самым большим багажником

Специалисты проанализировали предложения на первичном авторынке и назвали бюджетные седаны B-класса с самым большим багажником.

В общей сложности в списке оказалось 10 моделей авто, а возглавляет рейтинг недавно вернувшийся на рынок седан Ravon R4.

У него объём багажного отделения составляет 530 литров, а его стоимость начинается от 678 тыс. рублей. С таким же объёмом багажного отделения на втором месте оказался Datsun on-DO, предлагаемый за 490 тысяч рублей минимум.

В первой тройке с показателем на 10 литров меньше расположилась Лада Гранта. Она на рынке продается по цене от 444 900 рублей. Renault Logan стал четвертым с багажником на 510 литров и ценником от 577 тысяч рублей.

Следующие три седана в рейтинге имеют одинаковый показатель объёма багажника – 480 литров.

Среди них оказались LADA Vesta (от 606 900 руб.), Hyundai Solaris (от 746 000 руб.) и KIA Rio (от 769 900 руб.). в десятке лидеров также числятся: Volkswagen Polo (от 679 900 руб.), Ford Fiesta (от 810 000 руб.) и Ravon Nexia R3 (от 670 000 руб.).