На российском рынке большое количество моделей зарубежного происхождения, но самыми популярными являются автомобили стоимость до 1 млн рублей.
Составлен рейтинг недорогих и популярных иномарок на рынке России
10.11.2019 22:05
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Все указанные в списке модели являются самыми популярными среди россиян, но самым большим спросом пользуется Kia Rio, который в дилерских центрах продают от 774 тыс. рублей.
На втором месте Volkswagen Polo с ценником от 679 тыс. рублей, а на третьей сорочке Hyundai Solaris оцененный от 746 тыс. рублей.
Все эти модели являются конкурентами, а корейские представители к тому же созданы на одной платформе и выпускаются на одном заводе.
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