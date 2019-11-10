Составлен рейтинг недорогих и популярных иномарок на рынке России

На российском рынке большое количество моделей зарубежного происхождения, но самыми популярными являются автомобили стоимость до 1 млн рублей.

Все указанные в списке модели являются самыми популярными среди россиян, но самым большим спросом пользуется Kia Rio, который в дилерских центрах продают от 774 тыс. рублей.

На втором месте Volkswagen Polo с ценником от 679 тыс. рублей, а на третьей сорочке Hyundai Solaris оцененный от 746 тыс. рублей.

Все эти модели являются конкурентами, а корейские представители к тому же созданы на одной платформе и выпускаются на одном заводе.