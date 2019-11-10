Компания Volkswage до 1995 года выпускала автомобиль Corradо, который отличался оригинальным дизайном экстерьера.
Опубликованы первые изображения возрождённого Volkswagen Corrado
10.11.2019 17:13
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Эту модель выпускали с 1988 года, и в настоящее время найти экземпляр в хорошем состоянии очень сложно. В свое время таких автомобилей выпустили около 100 тыс. экземпляров.
Немецкий автопроизводитель не заявлял о намерении возродить выпуск модели, но это не помешало дизайнерам представить, как бы выглядел Volkswagen Corrado в наше время.
Рендерные изображения подготовили дизайнеры «Колёса.ру». Они представили, что Corrado должен сохранить все особенности кузова, но при этом он получил дизайнерские решения от последнего Volkswagen Golf.
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