УАЗ вспомнил об уникальном автоклубе на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ по госзаказам во времена СССР разработал огромное количество разных модификаций автомобилей, среди которых был и передвижной автоклуб «Кубанец-У1К».

Его создали на базе грузовика УАЗ-452Д. В нем вместо кузова установили пространственный каркас из труб.

Снаружи его обшили металлом, а внутри фанерой. «Кубанец-У1К» был рассчитан на небольшие концертные бригады до пяти человек. Автомобиль оснащали звукоусиливающей аппаратурой.

Отличить автоклуб «Кубанец-У1К» можно было по диагональным ребрам жесткости на боковинах кузова, а также по изменённому оформлению задней части багажником на крыше, пишет паблик УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод.

«Кубанец-У1К» выпускался в период с 1971 по 1985 год.