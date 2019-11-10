О возможности поощрения аккуратных водителей сообщалось и ранее, но как стало известно, систему поощрений в тестовом режиме могут запустить уже в следующем году.

В РФ в 2020 году могут начать поощрять аккуратных водителей, а вопрос бонусной системы обсудят в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Таким образом, планируется стимулировать безопасное поведение на дороге. Планируется в будущем полностью перестроить систему поощрений и страхования.

В рамках нового проекта, аккуратным водителям планируется начислять бонусы, которыми можно в том числе и оплачивать штрафы.

Стоит отметить, что система поощрения действует при страховании КАСКО, причем для некоторых автомобилистов даже действует 30-процентная скидка.

Система работает с использованием телематических устройств, позволяющих устанавливать характер вождения.

Подобную систему планируется сделать и при оформлении ОСАГО. Что касается приборов для определения характера вождения и других данных, то их установка будет не обязательной.