Компания Renault в прошлом месяце реализовала 13 670 автомобилей, о чем говорится данных по продажам, опубликованных брендом.

Продажи Renault в России в октябре увеличились на 12%, а за период с начала года рост составил всего 1% до 116 149 ед.

Доля автопроизводителя в стране составила 8,2%, тогда как годом ранее показатель был 7,9%. Самым востребованным автомобилем марки в октябре стал кроссовер Duster.

Он разошелся тиражом в количестве 3 431 ед., что хуже на 11%. Объёмы продаж Logan позволили стать ему вторым.

Седаны были проданы в количестве 3 298 ед., а это на 25% больше, чем годом ранее.

Хэтчбек Sandero стал третьим самым популярным авто в модельном ряду с результатом 2 887 штук, что на 12% больше. Также компания продала 1 909 ед. Arkana и 1 859 экземпляров Kaptur.