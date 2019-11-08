Кросс-вэн Renault Triber продолжает набирать популярность

Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца. С момента старта продаж модель стала пользоваться хорошим спросом.

Уже в октябре она разошлась тиражом в количестве более 11 тысяч экземпляров, а это неплохой результат на рынке Индии и превышает показатели сентября на 63%.

Напомним, что Renault Triber создавали на той же платформе, что и Renault Kwid и Datsun redi-GO. Последние два автомобиля показывают отличные результаты продаж.

Модель в стандартном исполнении будет пятиместная, а за дополнительную плату будет доступен третий ряд сидений и это при том, что его длина составляет четыре метра.

Стоимость Triber варьируется от 495 до 649 тыс. рупий или 500-600 тыс. рублей.