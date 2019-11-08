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Volkswagen предложила россиянам Touareg с новым двигателем

Новости
08.11.2019 22:55
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Volkswagen на российском рынке начала продажи новой версии внедорожника Touareg с 340-сильным мотором.

Touareg с самым мощным 3,0-литровым мотором предлагается в комплектации Exclusive.

Эта версия доступна с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4MOTION.


Стоимость новой версии внедорожника составляет от 5 049 000 рублей.

Volkswagen Touareg Exclusive доступен с адаптивной пневматической подвеской светодиодными матричными фарами IQ.Light, цифровой панелью приборов, четырехзонным климат-контролем и 19-дюймовыми колесными дисками.

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