Volkswagen на российском рынке начала продажи новой версии внедорожника Touareg с 340-сильным мотором.
Volkswagen предложила россиянам Touareg с новым двигателем
08.11.2019 22:55
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Touareg с самым мощным 3,0-литровым мотором предлагается в комплектации Exclusive.
Эта версия доступна с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4MOTION.
Стоимость новой версии внедорожника составляет от 5 049 000 рублей.
Volkswagen Touareg Exclusive доступен с адаптивной пневматической подвеской светодиодными матричными фарами IQ.Light, цифровой панелью приборов, четырехзонным климат-контролем и 19-дюймовыми колесными дисками.
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