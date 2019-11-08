Hyundai объявила цены на новую Sonata для рынка США

Новое поколение седана дебютировало в весной этого года на автосалоне в Нью-Йорке.

Теперь автомобиль выходит на американский рынок, а в России, как сообщалось ранее, компания оформила ОТТС на модель российской сборки.

На американском рынке автомобиль оценили от 23 400 долларов. В эквиваленте стоимость седана составляет 1,5 млн рублей.

В этой комплектации новая Sonata доступна с 2,5-литровым 191-сильным мотором и восьмискоростной автоматической КП.

Также модель представлена в спортивной версии с трубированным двигателем объёмом 1,6 литра. Минимальная стоимость такой версии составляет 27 450 долларов или 1,75 млн рублей.

Топовый вариант Limited оценили в 33 300 долларов или 2,13 млн рублей.