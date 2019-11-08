Эксперты «Цена Авто» узнали, что часть моделей BMW в России уже прибавил в цене, а другая часть станет дороже с 1 декабря.

BMW повышает цены на свой модельный ряд в России на сумму от 20 до 450 тысяч рублей в зависимости от автомобиля и его комплектации.

Для большинства моделей стоимость окажется выше на 80 тыс. рублей, а например у BMW M2 Coupe, X7, 6 Series Gran Tourism, 7 Series ценники уже выросли на 60-450 тыс. рублей.

С декабря станут дороже четыре автомобиля, среди которых Х3, Х4, Х5 и Х7.

Стоит отметить, что за десять месяцев этого года автопроизводитель реализовал в России 33 936 авто, что превышает прошлогодний результат на 16%.