Volkswagen готовит к премьере новый электрический универсал

Семейство I.D. будет состоять только из электрических моделей. Все они создаются на одной платформе и скоро серию пополнит концепт Volkswagen ID Space Vizzion.

Его немецкая компания показал на дизайн-скетчах, но на мотор-шоу в Лос-Анджелесе состоится публичная презентация универсала.

Модель получила три ряда раздельных кресел и переднюю панель в стиле Tesla Model 3.

На изображениях видно, что по центру установлена большая сенсорная панель, а перед водителем расположили небольшой экран с минимальным количеством информации.



Volkswagen ID Space Vizzion в дальнейшем станет серийной моделью, но произойдет это не ранее 2021 года. В основе универсала ляжет платформа MEB, которая используется и в других представленных «зеленых» концептах марки, а также в серийном хэтчбеке ID.3. Последний уже производится в ЕС и доступен для предзаказа.