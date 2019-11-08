Руководство двух компаний заявило о намерении объединить свои усилия и организовать разработку и выпуск новых электромобилей.

Для этого компании Toyota и BYD создают СП по разработке электромобилей, которым они будут владеть в равной доле.

Штаб-квартира нового совместного предприятия будет располагаться в Китае.

Оно будет заниматься разработкой исключительно автомобилей с полностью электрической силовой установкой.

Другие подробности об этом проекте пока не раскрывают.