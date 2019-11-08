Руководство двух компаний заявило о намерении объединить свои усилия и организовать разработку и выпуск новых электромобилей.
Toyota и BYD создают СП по разработке электромобилей
08.11.2019 22:12
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Для этого компании Toyota и BYD создают СП по разработке электромобилей, которым они будут владеть в равной доле.
Штаб-квартира нового совместного предприятия будет располагаться в Китае.
Оно будет заниматься разработкой исключительно автомобилей с полностью электрической силовой установкой.
Другие подробности об этом проекте пока не раскрывают.
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