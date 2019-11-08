Илон Маск анонсировал дату премьеры нового электропикапа

О том, что новый пикап будет представлен в ноябре, ранее намекал глава компании.

Но теперь Илон Маск в Твиттере официально объявил о дате дебюта долгожданной новинки.

Как рассказал глава американской компании, полностью электрический пикап будет представлен 21 ноября.

Местом презентации станет площадка около завода в Лос-Анджелесе, в котором выпускают космические корабли SpaceX.

При создании пикапа дизайнеры и инженеры компании вдохновлялись кинокартиной «Бегущий по лезвию» 1982 года.

С этим фильмом связана и дата, а также место презентации новинки. Как уже сообщалось ранее, электрокар будет оснащен силовой установкой с двумя электродвигателями, а суммарный запас хода будет от 480 до 800 км.