О том, что новый пикап будет представлен в ноябре, ранее намекал глава компании.
Илон Маск анонсировал дату премьеры нового электропикапа
08.11.2019 22:07
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Но теперь Илон Маск в Твиттере официально объявил о дате дебюта долгожданной новинки.
Как рассказал глава американской компании, полностью электрический пикап будет представлен 21 ноября.
Местом презентации станет площадка около завода в Лос-Анджелесе, в котором выпускают космические корабли SpaceX.
При создании пикапа дизайнеры и инженеры компании вдохновлялись кинокартиной «Бегущий по лезвию» 1982 года.
С этим фильмом связана и дата, а также место презентации новинки. Как уже сообщалось ранее, электрокар будет оснащен силовой установкой с двумя электродвигателями, а суммарный запас хода будет от 480 до 800 км.
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