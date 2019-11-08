Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce

Руководство китайской компании ставит перед собой амбициозные цели.

Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.

В этом им поможет бренд Hongqi, который уже выпускает представительские машины, в том числе для властей КНР.

Современные автомобили этой марки имеют свой собственный стиль и дизайн, а над дизайном новых моделей трудится экс-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.

Новым проектом FAW является выпуск нового флагманского лимузина, который получит «неповторимую индивидуальность».

Сначала флагман поставят китайским чиновникам, а затем начнут его продавать богатым жителям страны. В компании уверены, что состоятельные жители Китая откажутся от Rolls-Royce в пользу моделей собственного производства.