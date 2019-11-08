Руководство китайской компании ставит перед собой амбициозные цели.
Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce
08.11.2019 22:01
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Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
В этом им поможет бренд Hongqi, который уже выпускает представительские машины, в том числе для властей КНР.
Современные автомобили этой марки имеют свой собственный стиль и дизайн, а над дизайном новых моделей трудится экс-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
Новым проектом FAW является выпуск нового флагманского лимузина, который получит «неповторимую индивидуальность».
Сначала флагман поставят китайским чиновникам, а затем начнут его продавать богатым жителям страны. В компании уверены, что состоятельные жители Китая откажутся от Rolls-Royce в пользу моделей собственного производства.
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