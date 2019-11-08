В Сети появились фотографии обновленной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовит к продажам новую версию «Весты» с вариатором Jatco. Официальная премьера новой версии Lada Vesta состоится в ближайшее время, при этом в Сети уже рассекретили внешность будущей новинки.

Напомним, вариатор Jatco уже устанавливается на XRAY Cross. Теперь эта трансмиссия и 1,6-литровый 16-клапанный ДВС от Renault–Nissan добрался и до семейства Vesta.



В паблике «RCI News» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали седан «Веста» с вариатором, причем на фото представлена комплектации «Эксклюзив».

Седан будет доступен с новыми боковыми корпусами зеркал заднего вида, спойлером на крышке багажника и антеной-плавником на крыше.

В салоне российской модели установили новые сиденья, а на рулевом колесе добавили кнопку обогрева, тогда как в максимальных комплектациях будут еще предлагать камеру заднего вида с динамическими линиями и климат-контроль.