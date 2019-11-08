Самый маленький кроссовер Toyota уже получил первый тюнинг

Недавно поступивший в продажу новый кроссовер от Toyota уже получил тюнинг от Toyota Racing Development (TRD) и ателье Modellista.

Специалисты TRD и Modellista представили доработанные варианты маленького кроссовера Raize.

Так, TRD для «паркетника» разработала накладки на бамперы, графику на кузов, боковые юбки и новые элементы радиаторной решетки.

Все созданные TRD элементы производятся из композитного материала.

Modellista представила сразу два пакета «обвеса» — Advance Blast Style и Elegant Ice Style.

В первом пакете предусмотрены дополнительные элементы на дверь багажника и боковые юбки. Также можно заказать дополнительный спойлер со светодиодной подсветкой.

Второй пакет содержит те же самые элементы что и первый, но они выглядят не так агрессивно.

Напомним, Toyota Raize в Японии недавно поступил в продажу. Эта модель во многом схожа с Daihatsu Rocky.

За Raize на японском рынке просят от 1 679 000 до 2 282 200 иен (980 000 до 1 330 000 рублей).