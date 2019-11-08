Начались продажи обновленного кросс-купе Mazda CX-4

Для заказа Mazda CX-4 стал доступен еще в октябре, а теперь объявлен старт «живых» продаж. Кроссовер выполнен в фирменной стилистике бренда и позиционируется как автомобиль 2020 модельного года.

В салоне модели есть большой сенсорный экран мультимедийной системы, качественные материалы отделки, а в списке оборудования присутствует камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также модернизированная система автоматического торможения.

Моторная гамма кросс-купе Mazda CX-4 представлена 2,0-литровым 158-сильным двигателем и 2,5-литровым агрегатом мощностью 192 л.с.

В паре с моторами работает шестискоростная механика или автомат. Система привода предлагается на переднюю или обе оси.

Стоимость обновленного Mazda CX-4 на китайском рынке варьируется от 149 800 до 219 800 юаней или от 1,4 до 2,0 млн рублей.