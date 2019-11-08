Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x

Российский офис компании Haval озвучил цены на свой новый купеобразный кроссовер F7x. Эта модель уже производиться на предприятии автопроизводителя в Тульской области.

Haval F7x официально начнут продавать в текущем месяце. Базовой будет являться версия Comfort, которая, как и другие версии кроссовера будет оснащаться 2,0-литровым 190-сильным мотором и роботизированной коробкой передач.

Базовая версия оценивается от 1 549 000 рублей, а самая дорогая с полным приводом в дилерских центрах обойдется от 1 819 000 рублей.

Уже в комплектации Comfort кроссовер Haval F7x оснащается мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обогревом лобового стекла в районе покоя дворников, регулировкой наклона спинок заднего дивана, а также бесключевым доступом.