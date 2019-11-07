Рейтинг самых популярных на российском рынке кроссоверов был составлен на основании опубликованных данных АЕБ.

Ассоциация Европейского бизнеса подготовила отчет по продажам новых авто в России и рассказала о самых востребованных моделях.

Об объёмах продаж новых машин в нашей стране в целом сообщалось ранее. На основании данных были отобраны модели из сегмента кроссоверов и внедорожников. Так и были названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам октября.

Бестселлером сегмента все также остается кроссовер Hyundai Creta. Его показатель составил 6 806 проданных единиц. Volkswagen Tiguan стал вторым по популярности. Он разошелся тиражом в количестве 3 704 ед.. В тройке лидеров располагается Renault Duster.

Его показатель составил 3 431 ед. LADA 4×4 и Mitsubishi Outlander расположились в первой пятерке лидеров с результатами 2861 и 2381 шт.

В десятке лидеров оказались: Skoda Kodiaq (2364 ед.), Hyundai Tucson (2204 ед.), KIA Sportage (2101 ед.), Chevrolet Niva (1920) и Renault Arkana (1909 ед.).