Полностью рассекречена внешность и салон новой Skoda Octavia

В Сети опубликовали «живые» снимки нового поколения Skoda Octavia, четвертое поколение чешской модели удалось запечатлеть снаружи и внутри.

Внешность салона полностью повторяет ранее показанный эскиз, впрочем и экстерьер тоже соответствует продемонстрированным эскизам.



На передней панели новой Octavia можно рассмотреть большой сенсорный экран и цифровую панель приборов.

Также стоит обратить внимание на отсутствие привычной кулисы автоматической коробки передач, вместо которой установлен небольшой джойстик, а такое решение позаимствовали у нового Volkswagen Golf.

Популярная модель еще получит новый руль, без нижней спицы и подрулевые лепестки. Ранее сообщалось, что новая Octavia будет предлагаться с трехзонным климат-контролем, передними сиденьями с вентиляцией и функцией массажа, а также с проекционным дисплеем.

Напомним, презентация четвертого поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября на специальном мероприятии в Чехии.