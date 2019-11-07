Viloran это будет роскошный автомобиль, который изначально появится в Китае, но в дальнейшем выйдет и на глобальный рынок.

Сегодня компания Volkswagen показала первые изображения нового минивэна Viloran, анонсировав его презентацию на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Автомобильное мероприятие будет проходить в конце этого месяца. Особенностью новинки становится оформление в стиле Touareg, причем схожесть с последним особо проглядывается в оформлении передней части.

Volkswagen Viloran построят на платформе MQB. Минивэн будут предлагать с 2,0-литровым ДВС семейства EA888. Мощность данного агрегата составляет 220 л.с.

Также известно, что его длина составит 5,3 метра, а на рынке автомобиль появится в пяти-и семиместном исполнении.