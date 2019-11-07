Стартовали продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Презентация обновленной версии модели состоялась еще в начале сентября, а с 6 ноября она стала доступна для покупки на китайском рынке.

Рамный внедорожник отличается изменениями во внешности и салоне, а также получил расширенный список доступного оборудования.

На рынке он представлен в версии с двумя 2,5-литровыми двигателями, где один имеет мощность 184 л.с., а второй – 190 л.с.

В паре с моторами работает 6-скоростная механика или 7-ступенчатый робот.

Стоимость внедорожника варьируется от 169 800 до 248 300 юаней или от 1 534 000 до 2 243 000 рублей.