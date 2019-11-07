Alfa Romeo завершила производство компактного купе 4С

Преемника для модели Alfa Romeo 4С не готовят, а недавно на предприятии компании завершили серийный выпуск компактного купе.

Модель появилась на рынке в 2013 году и спустя два года компания представила ее открытую версию. Обе модели предлагались с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 240 л.с.

В связи с новыми планами по развитию марки, было принято решение убрать из модельного ряда эту модель.

В компании намерены сосредоточится на выпуске автомобилей из тех сегментов, которые пользуются наибольшим спросом.

Как ранее стало известно, автопроизводитель скоро выпустить несколько новых кроссоверов, в числе которых окажутся модели с полностью электрическими силовыми установками.