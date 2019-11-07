Lotus может выпустить новый спорткар с возрожденным названием Elan

Новый автомобиль с таким названием планировали выпустить еще в 2010 году, когда был представлен концепт, серийная версия которого должна был появиться в 2013 году.

Но ситуация изменилась и проект не стали развивать. Однако теперь в планах британцев обновить свой модельный ряд, в том числе за счет выхода новой модели.

Lotus может выпустить новый спорткар с названием Elan, который окажется на ступень выше, чем Elise, но при этом будет более современным и комфортным.

В качестве предполагаемых конкурентов модели на рынке называют BMW Z4 и Porsche 718 Boxster.

По предварительным данным, построят новинку на новой платформе, а появится она через два года.