Lynk & Co показала свой купе-кроссовер на первых изображениях

Бренд Lynk & Co готовит к презентации свою новую модель автомобиля. Ею окажется купеобразный кроссовер с индексом 05.

Сегодня марка распространила в Сети первые изображения новинки, но официальная дата его презентации еще не названа.

Судя по тизерам, новинка будет отличаться в дизайне от моделей 01,02 и 03. Длина кроссовера составит 4 592 мм, а колесная база будет 2 734 мм.

Ширина и высота составит 1 879 и 1628 мм. Предположительно, в движение 05 будет приводиться 1,5-литровым двигателем от Volvo.

Его мощность составит 180 л.с., работая в паре с 8-ступенчатым автоматом. Ожидается, что стоимость купе-кроссовера составит 250-300 тыс. юаней или около 2,3 млн рублей.