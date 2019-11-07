7 октября Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей в нашей стране за прошлый месяц.

Продажи новых машин на рынке РФ сократились на 5% в октябре и составили 152 057 ед. За десять месяцев этого года автопроизводители в РФ продали 1 423 449 авто, что на 2,4% меньше.

Больше всех в октябре реализовал российский автогигант «АвтоВАЗ», который продал 30 237 экземпляров Лада, что на 6% меньше.

На втором месте располагается KIA, дилеры которой реализовали 20 141 авто, что хуже на 4%. Третий результат показала компания Hyundai – 15 827 ед. Объёмы продаж этой марки в октябре остались на прошлогоднем уровне.

Четвертое место досталось компании Renault, которая смогла нарастить продажи на 12% до 13 670 ед. В первой пятерке лидеров числится Volkswagen – 9 253 ед., что на7% хуже.

В десятке самых востребованных брендов в России оказались: Skoda (8903 ед., +17%), Toyota (7887 ед., -6%), ГАЗ (6530 ед., +20%), Mercedes-Benz (3787 ед., +15%) и BMW (3700 ед., +19%).