Автомобильные эксперты составили рейтинг на основании данных по их стоимости и заявленном расходу топлива.

Так были названы 5 самых экономичных бюджетных седанов на рынке РФ и возглавляет рейтинг Volkswagen Polo.

Седан потребляет 5,7 литров топлива на 100 км пути в смешанном цикле с 1,4-литровым двигателем. Такой же расход топлива заявлен и для 90 и 110-сильных двигателей, работающих с пятискоростной механикой.

На втором месте рейтинга располагается KIA Rio с расходом 5,7 литра в версии с 1,4-литровым 100-сильным мотором и механикой.

В тройке лидеров оказался Hyundai Solaris – 5,7 литра на 100 км пути в смешанном цикле в версии с таким же двигателем, как у KIA Rio.

Следующим в рейтинге оказался седан Ravon R4. В комплектации с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой он потребляет 6,2 литра топлива.

Замыкает рейтинг Лада Гранта с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и пятискоростной МКП. Расход топлива составляет 6,5 литров.