Снижение спроса на автомобили в России становится причиной роста экспортных поставок.

Автопроизводители стараются наращивать объёмы экспортных поставок и уже за период с января по август этого года они отправили за пределы РФ 73,4 тыс. автомобилей.

По данным журналистов «Коммерсанта», экспорт автомобилей из России увеличился почти на 30%.

Основными странами, куда поставляют комплектующие и машины являются Белоруссия и Казахстан, на долю которых приходится 27 и 23% от общего экспорта.

Также машины российского производства поставляют в Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%).