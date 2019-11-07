Снижение спроса на автомобили в России становится причиной роста экспортных поставок.
Экспорт автомобилей из России увеличился почти на 30%
07.11.2019 13:03
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Автопроизводители стараются наращивать объёмы экспортных поставок и уже за период с января по август этого года они отправили за пределы РФ 73,4 тыс. автомобилей.
По данным журналистов «Коммерсанта», экспорт автомобилей из России увеличился почти на 30%.
Основными странами, куда поставляют комплектующие и машины являются Белоруссия и Казахстан, на долю которых приходится 27 и 23% от общего экспорта.
Также машины российского производства поставляют в Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%).
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