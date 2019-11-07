Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage

Обновленные версия седана и хэтчбека будут представлены 18 ноября в Таиланде.

Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.

Хэтчбек Mirage и седан Attrage в обновленном исполнении будут собирать на предприятии в Лаем Чабанг, где осуществляется сборка их предшественников.

Модели получат измененную внешность, а в передней части автомобилей применят Х-образный стиль. Об изменениях в салоне информации нет.

Предполагается, что список оборудования седана и хэтчбека пополнится новыми опциями и системами.

Отметим, что Attrage в некоторых странах продается как SpaceStar, а Mirage носит название Mirage G4. Компания в прошлом финансовом году продала в общей сложности 140 тыс. экземпляров этих моделей.