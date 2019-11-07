Обновленные версия седана и хэтчбека будут представлены 18 ноября в Таиланде.
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
07.11.2019 12:54
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Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.
Хэтчбек Mirage и седан Attrage в обновленном исполнении будут собирать на предприятии в Лаем Чабанг, где осуществляется сборка их предшественников.
Модели получат измененную внешность, а в передней части автомобилей применят Х-образный стиль. Об изменениях в салоне информации нет.
Предполагается, что список оборудования седана и хэтчбека пополнится новыми опциями и системами.
Отметим, что Attrage в некоторых странах продается как SpaceStar, а Mirage носит название Mirage G4. Компания в прошлом финансовом году продала в общей сложности 140 тыс. экземпляров этих моделей.
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