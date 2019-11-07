Российские офис компании KIA рассказал о результатах своей деятельности в России в октябре.
Продажи KIA Rio в России выросли на 10% по итогам октября
07.11.2019 11:46
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В прошлом месяце бренд на российском рынке реализовал 20 141 автомобиль, что на 4% меньше, чем годом ранее.
С начала года дилеры компании продали 188 282 машины, что соответствует показателю прошлого года.
Продажи KIA Rio в России выросли на 10% по итогам октября и он остается бестселлером бренда и вторым самым продаваемым авто в стране.
Объёмы реализации модели составили 8 724 ед. Вторым самым продаваемым автомобилем марки стал седан KIA Optima – 2 658 ед., что на 1% меньше.
Кроссовер Sportage стал третьим с показателем 2 101 ед., что на 4% меньше.
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